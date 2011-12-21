تیم نفت مسجدسلیمان ابتدای فصل بازیکنان زیادی از دست داد

عبدالرضا قیم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه دیروز اعضای هئیت مدیره باشگاه مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: تیم نفت مسجدسلیمان از جمله تیم های مطرح و پرطرفدار فوتبال در رقابتهای لیگ است که بنا به دلایل مختلف در رقابتهای لیگ امسال نتوانسته خواسته های هیئت مدیره و هواداران را برآورده سازد.

قیم ادامه داد: وضع قانون سال گذشته که تیمهای ورزشی وزارت نفت را از تیمداری منع می کرد و ابهام در نحوه فعالیتهای ورزشی موجب شد تا کلیه تلاش مسئولان صرف رفع ابهام در این مورد و کسب مجوز فعالیت سپری شود و به همین خاطر بازیکنان سال گذشته که برای تیم زحمات زیادی کشیده بودند از تیم جدا شدند.



وی افزود: صدور مجوز در آخرین روزهای مانده به شروع رقابتها منجر به این شد که کادر فنی نتواند بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند و به همین دلیل در رقابتهای امسال با مشکل از دست دادن امتیاز حتی در خانه مواجه شدیم این در حالی است که در سال گذشته هیچ تیمی برای کسب امتیاز به مسجدسلیمان نمی آمد چون می دانست با وجود ده ها هزار هوادار متعصب ومشتاق قادر به کسب امتیاز نیست.



وی در ادامه با تقدیر از زحمات سیاوش بختیاری زاده که در سخت ترین شرایط برای تیم زحمات زیادی متقبل شد، گفت: در جلسه روز گذشته که به منظور بررسی وضعیت تیم برگزار شد با بررسی گزینه های مختلف تصمیم گرفته شد هدایت تیم به داریوش یزدی سپرده شود.



وی در توجیه این انتخاب تصریح کرد: تا پایان نیم فصل زمان زیادی باقی نمانده و اگر هر یک از گزینه ها را برای هدایت تیم برمی گزیدیم چندین بازی فرصت می خواست تا از تیم و بازیکنان شناخت کافی پیدا کند و آن وقت برای کسب نتیجه و رسیدن به جایگاه میانه جدول فرصتی نبود به همین خاطر اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند مربیگری تیم به داریوش یزدی که از ابتدای فصل به عنوان مدیرفنی در کنار تیم بود سپرده شود.



وی عنوان کرد: با همراهی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و عضو هیئت مدیره باشگاه مناطق نفتخیز جنوب شب گذشته در محل اسکان بازیکنان حاضر شده و تغییرات حاصله و سرمربی جدید را به بازیکنان و عوامل فنی اطلاع دادیم و شرایط را برای آنها تشریح کردیم.



قیم اظهار کرد: بازیکنان نیز برای کسب موفقیتهای پی در پی و خروج از شرایطی که مورد پسند هواداران نیست اعلام آمکادگی کردند که همت جمعی خواهند کرد تا از رقابتهای پیش رو با سربلندی از میدان خارج شوند.