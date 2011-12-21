سازمان بسیج کارگری کشور 200 هزار عضو فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدیران کارخانجات و شرکت های صنعتی استان قزوین با عنوان بسیج و صنعت ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات بانک ملی قزوین برگزار شد.

در این همایش که سردار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان، ایمانی مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی، عباسی مدیر شعب بانک ملی استان، ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و جمعی از کارفرمایان و مدیران کارخانه های استان حضور داشتند علیرضا لایق حقیقی گفت: نقش بسیج در عرصه صنعت و کار بسیار مهم است و این جایگاه در سال جهاد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

وی افزود: شاید هنوز تعریف درستی از پیکره بسیج در بخش صنعت نداریم و جایگاه آن بدرستی مشخص و تبیین نشده و به همین دلیل از ظرفیتهای این نهاد نتواسنته ایم در صنعت بخوبی استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج کارگری کشور تصریح کرد: بسیج یک قدرت الهی در دفاع از حاکمیت الله است و در هر بخش کارآیی خاصی را می تواند داشته باشد.

نقش بسیج/ کمک به اسلامی شدن فضای کسب و کار

این مسئول بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی باید بتوانیم با استفاده از توان بسیج به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و برای این کار باید با تولید ثروت و مدیریت اقتصاد بر مبنای دانش و علم از فکر و مغزها ثروت ایجاد کنیم.

سرهنگ لایق یادآورشد: از آنجا که امروز باید به جهان نیز الگوی عملی ارائه کنیم می توانیم از نقش موثر نیروهای کاری در تولید استفاده کنیم و در این میان هدف اساسی بسیج کمک به دولت برای اسلامی کردن فضای کار و صنعت است.

لایق حقیقی اظهارداشت: علیرغم آن که کارگر باید حفظ شود و نقش کارگران در تولید مهم و اساسی است اما باید کارگران هم کارخانه و تجهیزات آن را بیت المال بدانند و به تولید به عنوان یک کار محوری و ملی نگاه کنند تا اقتصاد رونق بگیرد.

این مسئول گفت: اگر دیدگاه الهی وارد فضای کار شود هم حقوق کارگر حفظ می شود و هم منافع کارفرما تضمین خواهد شد و این کار به رونق اقتصادی منجر می شود.

ساختار جدید سازمان بسیج کارگری تحول آفرین است

سرهنگ لایق حقیقی در ادامه به ساختار جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: با تحقق ساختار جدید این سازمان تحول اساسی در صنعت و کارخانه ها رخ خواهد داد زیرا این ساختار با دیدگاهها و منویات رهبری تدوین شده است.

وی افزود: با اجرایی شدن این ساختار گروههای ارتقاء کیفیت تولید، صرفه جویی در تولید و مقابله با حوادث غیرمترقبه در کارخانه ها شکل خواهد گرفت و بسیجیان به افزایش تولید کارخانه ها و کاهش هزینه ها کمک خواهند کرد.

این مسئول بیان کرد: بسیجی باید بتواند در تولید هم حرف اول را بزند و دلسوزی در کار، صرفه جویی در هزینه، بهینه سازی فعالیتها و افزایش تولید در تفکرش جا بگیرد و به کارفرما هم کمک کند.

لایق حقیقی اظهارداشت: با شکل گیری گروه دانش تخصصی بسیجی به ارتقاء سطح علمی و عملی فعالیتهای کارگری کمک خواهد شد.

بسیج کارگری یک میلیون نفری می شود

رئیس سازمان بسیج کارگری کشور تعداد اعضای فعال این سازمان در کشور را 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در برنامه پنج ساله توسعه این تعداد به یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

42 درصد از نوآوری های کشور متعلق به بسیجیان است

سرهنگ علیرضا لایق حقیقی بیان کرد: بیش از 42 درصد از نوآوری و ابتکارات کشور متعلق به بسیجیان است و اگر این باور در کشور تقویت شود عرصه نوآوری به شکوفایی خواهد رسید.

وی گفت: از کارگران بسیجی انتظار داریم با توکل به خدا، توجه به قرآن و توسل به ائمه معصومین(ع) که رمز تحقق تحول و جهاد اقتصادی و موفقیت در کار است با تفکرات پوچ غربی و سرمایه داری مبارزه کرده و الگویی اسلامی را به جامعه کارگری معرفی و ارائه کنند.