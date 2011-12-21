شب یلدای برج آزادی تهران عاشورایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سنتی آئینی "یلدای سرخ"، همزمان با آخرین روز پاییز در جوار برج آزادی برپا می شود.

در سالهایی که سنتهای باستانی مانند نوروز و یلدا مقارن با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) قرار می گیرد، فرهنگ ایرانی واکنش بسیار ویژه‌ای به این تلاقیهای استثنایی می ‌دهد و به همین دلیل نشاط معنوی خاصی ایجاد می شود.

با توجه به تلاقی مناسبت یلدا با شهادت زیباترین روح پرستنده در سال جاری، در عصر باشکوه آخرین روز پاییز، با هدف بازخوانی نیایش و ستایش پروردگار برنامه ای در مجموعه تازه التأسیس "ایرانسرا" برگزار می ‌شود.

در این مراسم سعی شده در جمع میهمانان برج آزادی و اهالی منطقه، با اجرای یادواره یلدای سرخ، حکایت ماندگاری از باهم بودن و با خدا بودن برای شرکت کنندگان رقم بخورد.

برنامه های یادواره یلدای سرخ

این مراسم شامل اجرای نماهنگ 35 نفری گروه ملی حنانه با عنوان شوق حضور، سخنرانی مدرس دانشگاه علوم پزشکی و کارشناس برنامه آبی آسمانی حجت الاسلام محمد برمایی، حافظ خوانی و شهریار خوانی، مدح سیدالشهدا(ع)، مسابقه حضوری، بخش هنری نی نامه و اجرای نمایش قرآنی است.

برای اولین بار صحنه این برنامه به سبک تکیه دولت به منظور تکریم سنتهای کهن ایرانی احیا شده است.

علاقه مندان به شرکت در این مراسم می توانند 30 آذرماه(امروز) از ساعت 14 به ضلع شرقی برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری ایرانسرا، مراجعه کنند.