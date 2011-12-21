اولین دوره آموزشی صوت و لحن قرآن کریم در ابرکوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی در حاشیه افتتاح این کلاسها اظهار داشت: قرآن شفای دردهای درونی و بیرونی و باعث آرامش دل ها است.

وی خطاب به قاریان قرآن افزود: به شما که در این راه پر برکت گام گذاشته اید خوشامد می گوییم استفاده بهینه از این کلاس ها را خواستاریم.

پورقیومی در ادامه به تشریح جزئیات دوره آموزشی پرداخت.

در ادامه مراسم میرزازاده استاد ممتاز استانی در این رشته، به تدریس اولین جلسه صوت و لحن قرآن کریم در ابرکوه پرداخت.

به گزارش مهر، در این دوره 60 ساعته 24 نفر پس از قبولی در آزمون ورودی پذیرفته شده اند.