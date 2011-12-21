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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

اولین دوره آموزشی صوت و لحن قرآن کریم در ابرکوه آغاز شد

اولین دوره آموزشی صوت و لحن قرآن کریم در ابرکوه آغاز شد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه گفت: به منظور تربیت قاریان قرآن کریم در بین برادران علاقمند به این رشته، اولین دوره آموزشی صوت و لحن قرآن کریم در شهرستان ابرکوه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی در حاشیه افتتاح این کلاسها اظهار داشت: قرآن شفای دردهای درونی و بیرونی و باعث آرامش دل ها است.

وی خطاب به قاریان قرآن افزود: به شما که در این راه پر برکت گام گذاشته اید خوشامد می گوییم استفاده بهینه از این کلاس ها را خواستاریم.

پورقیومی در ادامه به تشریح جزئیات دوره آموزشی پرداخت.

در ادامه مراسم میرزازاده استاد ممتاز استانی در این رشته، به تدریس اولین جلسه صوت و لحن قرآن کریم در ابرکوه پرداخت.

به گزارش مهر، در این دوره 60 ساعته 24 نفر پس از قبولی در آزمون ورودی پذیرفته شده اند.

کد مطلب 1489673

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