رویارویی مقامات ارزی ایران و آمریکا در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، "دو سفر ویژه مقامات ارزی ایران و آمریکا در منطقه به ویژه امارات" به عنوان رویارویی اقتصادی جدید ایران و آمریکا در منطقه ارزیابی میشود.
خبر میرسد دیوید کوهن معاون خزانه داری آمریکا به همراه تیم ویژهای ماموریت یافته است به صورت خزنده علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در عرصه پولی و ارزی فعالیت و در این میان، با سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات، مقامات اقتصادی کشورهای عربی را همراه خود کند.
"دیوید کوهن معاون" عنوان کرده است که هدف از اعزام مقام ارشد این وزارتخانه به امارات متحده عربی، مشورت درباره تصمیم دولت اوباما پیرامون نحوه برخورد با ایران و قرار دادن آن در فهرست کشورهای فعال در پولشویی بینالمللی است. موسسات مالی در "دوبی و ابوظبی"، از جمله بزرگترین مراکز مالی خاورمیانه هستند که با ایران روابط مالی و اقتصادی گستردهای دارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز تحرکات جدیدی برای مذاکرات در منطقه آغاز و در این راستا، بانک مرکزی تیمهای ویژهای به منطقه به ویژه امارات اعزام کرده است.
پیش از این گزارش داده بودیم که معاون ارزی بانک مرکزی در ماموریت خارج از است. بررسیها نشان می دهد که این ماموریت به منطقه برای تحولات و مذاکرات جدید در عرصه پولی و ارزی بوده است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درجلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر معاون خزانه داری آمریکا به منطقه و جلسات وی با مسئولان مالی امارات از اعزام دو هیئت بانک مرکزی به کشورهای منطقه جهت مذاکره درباره وضعیت ارتباطات بانکی و نرخ ارز خبر داده است.
برهمین اساس، به دنبال شیطنتهای جدید امارات، دو هیئت از بانک مرکزی به کشورهای منطقه برای مذاکره پیرامون وضعیت ارتباطات بانکی و نرخ ارز فرستاده شده اند.
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