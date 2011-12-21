هزار بجنوردی با برون سپاری نهضت سواد آموزی باسواد شدند

محمد رضا رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد افراد با سواد شده از ابتدای سال جاری را سه هزار و 734 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 22 نفر در نیمه دوم سال جاری و با برون سپاری با سواد شده اند.

وی گروه سنی افراد مشمول طرح برون سپاری را 10 تا 49 سال عنوان و تصریح کرد:این افراد توسط 81 آموزش یار باسواد شده اند.

رهنما با اشاره به استقبال افراد بی سواد شهرستان بجنورد از برون سپاری نهضت سواد آموزی بیان کرد: آموزش و پرورش به منظور با سوادی هر بی سواد به فرد آموزش دهنده که می تواند از اعضای خانواده فرد بی سواد نیز باشد در مرحله اول مبلغ 340 هزار تومان و در مرحله دوم که مرحله تکمیلی است، مبلغ 200 هزار تومان پرداخت کند.

وی شرایط آموزش یاران برای شرکت در طرح نهضت سواد آموزی را افراد با مدرک سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس عنوان کرد.

وی تاکید کرد: اگر یکی از اعضای خانواده فرد بی سواد نیز بخواهد آن فرد را باسواد کند آموزش و پرورش هزینه مورد نظر را پرداخت می کند.

معاون نهضت سواد آموزی نحوه ثبت نام علاقمندان شهری به طرح نهضت سواد آموزی را مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان و افراد ساکن روستا را مراجعه به مجتمع های اموزشی عنوان و تشریح کرد: در صورتی که فرد اعلام بی سواد کند نام و مشخصات فرد در سامانه آموزش و پرورش بررسی می شود و در صورتی که نام فرد در لیست افراد بی سواد شهرستان باشد، ثبت نام به عمل می آید.