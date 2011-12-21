برنامه محوری از اولویت های هیئت فوتبال اردبیل است

صمد نوتاش روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فوتبال ورزشی گروهی است که نیاز به تفکرات گروهی دارد بر همین مبنا سعی می شود از افراد مجرب که در عرصه فوتبال استان تجارب ارزنده ای دارند به نحو مطلوب استفاده شود تا برنامه های مدنظر به عرصه ظهور برسد.

وی با اشاره به اجرای کامل آیین نامه ها و اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور در هیئت فوتبال اضافه کرد: از وقتی که هدایت هیئت فوتبال استان را به دست آورده ام تمامی آیین نامه ها را مو به مو اجرا کرده و برای هیچ فرد و گروهی امتیاز یا چشم پوشی برای برخورداری از امتیاز خاص در نظر گرفته نشده است.

رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه برای پیشرفت فوتبال استان باید آیین نامه های ابلاغی به صورت کامل اجرا شود، افزود: در این راستا از تمامی تیمهای فوتبال و فوتسال استان انتظار همکاری داریم.

وی همچنین با اشاره به پایان لیگ فوتسال استان و قهرمانی تیم فوتسال شهید کیان پارس آباد یادآور شد: طبق قوانین و اساسنامه این تیم به لیگ دسته سوم کشور صعود کرد.

نوتاش ابراز داشت: بازی فینال لیگ برتر فوتسال استان در دو مرحله رفت و برگشت انجام شد و تیم فوتسال شهید کیان پارس آباد در مجموع با نتیجه شش بر یک بر رقیب خود تیم شهید زمانی اردبیل چیره شد و بر سکوی قهرمانی استان ایستاد.

وی سطح فوتسال استان را بالاتر از سطح فعلی دانست و تصریح کرد: بازیکنان خوبی در تیمهای فوتسال اردبیل توپ می زنند اما این بازیکنان به دلیل عدم وجود تیمهای اردبیلی در لیگهای کشوری به چشم نمی آیند و فرصت ظهور استعدادهایشان را ندارند.

نوتاش با اشاره به راهیابی تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال استان به لیگ دسته سوم کشور عنوان کرد: تیم شهید کیان پارس آباد به نمایندگی از استان در لیگ دسته سوم کشور حضور می یابد و هیئت فوتبال استان سعی می کند تا حد ممکن برای دفاع از آبروی فوتسال استان از این تیم حمایت کند.

