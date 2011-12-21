امام علی (ع) انتقاد را خواسته مسئولان از مردم می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شریعتی ظهر چهارشنبه در مراسمی که با حضور دانشجویان دانشگاه آزاد گناباد از طرف دفتر فرهنگ دانشگاه در تالار اندیشه برگزار شد، اظهار داشت: در نگاه پیامبر و امام علی(ع) که حکومت دینی و اسلامی را پایه گذاری کردند، حکومت یک هدف و قدرت طلبی نیست یک وسیله است و این مسئولیت امانت است.

وی افزود: از تبلیغات منفی و جبهه مخالف با نظام اسلامی و در رسانه های مختلف این است که حکومت دینی اگر این است که در آن اختلاس و پارتی است پس به چه کار می آید، اگر این مسائل در ذهن بماند و پاسخ نیابد به صورت عقده و گره می شود، پس باید این مسائل باز و به آن پرداخته شود تا جای شبهه نماند.

شریعتی گفت: هر انسانی نیاز به تذکر دارد، وقتی بخواهیم درباره چیزی قضاوت کنیم باید تعریف درستی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه جامعه به قانون نیاز دارد و قانون به مجری نیاز دارد افزود: نظام سیاسی برخاسته از دین باید در خدمت رشد و بالندگی انسان قرار بگیرد.

شریعتی بیان داشت: رهبر باید اسلام شناس و با تقوا و عادل و مشروعیت از خدا و مقبولیت از طرف مردم را دارا باشد و ما معتقدیم طبق آیات و روایات هیچ انسانی حق دخالت و خط و مرز کشیدن به جز خداوند در زندگی مردم ندارد.

وی افزود: خداوند این حکومت و حق دخالت و ولایت را به پیامبر(ص) داده است و این طبق شایستگیهای ایشان بوده و این همان شایسته سالاری است.

وی بیان داشت: پیامبر(ص) که از جانب خدا انتخاب شده ولایتش به مردم از خود مردم بیشتر است و بعد از پیامبر(ص) ولایت به ائمه معصوم و امامان طبق آیات قران می رسد.

شریعتی گفت: امام علی(ع) دلیل حکومت خود را به خاطر حضور مردم می داند و منصوب شده از جانب خداوند است با این وجود باز هم از مردم مقبولیت می گیرد چون برای ادامه و پابرجایی حکومت لازم است.

وی گفت: برخی عملکرد نادرست اشخاص را به نام نظام و جمهوری اسلامی تلقی می کنند که این قضاوت درستی نیست.