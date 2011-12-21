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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

ترکی در گفتگو با مهر:

ورامین شهرستانی نمونه در مراسم استقبال از رئیس جمهور بود

ورامین شهرستانی نمونه در مراسم استقبال از رئیس جمهور بود

ورامین – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار تهران اظهار داشت: امروز ورامین به عنوان شهرستانی نمونه در کشور در مراسم استقبال از رئیس جمهور بود.

نعمت الله ترکی در حاشیه سفر چهارم استانی رئیس جمهور به شهرستان ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس جمهور و هیئت دولت صبح امروز در جریان سفرهای چهارم استانی به شهرستان ورامین ورود پیدا کردند و با استقبال بی نظیر مردم ولایتمدار و شهید پرور این منطقه مواجه شدند.

وی گفت: استقبال مردم این شهرستان از دکتر محمود احمدی نژاد بی سابقه است و امید است که بتوانند در این سفر به مطالبات خود دست پیدا کنند.

این مسئول اضافه کرد: مردم حماسه ساز شهرستان ورامین با این استقبال بی نظیر در شرف خلق حماسه ای دیگر در کشور هستند.

گفتنیاست سرپرستی خبرگزاری مهر در شهرستان ورامین به دلیل تحریم توسط فرماندار که ماههاست به دلیل انتقادات این خبرگزاری از کاستیها و کمبودهای شهرستان ادامه دارد، تنها رسانه ای است که به مراسم حضور احمدی نژاد در این شهرستان دعوت نشده و پوشش خبری مراسم توسط خبرنگاران حاضر در میان جمعیت مردمی و یاری چند تن از خبرنگاران رسانه های دیگر شهرستان انجام می شود.

کد مطلب 1489678

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