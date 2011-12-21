تاکسیرانی گناباد به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنایی گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این امر که حاصل تلاش های صورت گرفته از سال 87 تاکنون است، بتوانیم با جذب امکانات، زمینه آسایش بیشتر مردم شریف گناباد را فراهم سازیم.

وی افزود: هم اکنون 157 دستگاه تاکسی خطی گردشی، 30 تاکسی بی سیم، 14 دستگاه مینی بوس و 5 دستگاه ون در سطح شهر گناباد مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: در چند ماه آینده 10 دستگاه تاکسی بی سیم برای بانوان و پنج دستگاه مینی بوس نیز به متقاضیان خدمات رسانی شهری واگذاری می شود.

شهردار گناباد اظهارامیدواری کرد: با پیگیری های صورت گرفته در خصوص جذب چند دستگاه اتوبوس و قول مساعد مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور بتوانیم ناوگان اتوبوسرانی شهری گناباد را نیز در آینده نزدیک ایجاد کنیم.