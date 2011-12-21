هزار دهیار در آزمون دهیاری های خراسان رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نورمحمدی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش شغلی دهیاران، آموزش غیرحضوری دهیاران با ارسال کتاب از ابتدای مهر ماه امسال آغاز شد.

وی افزود: از ابتدای آذرماه سال جاری نیز فراخوان آزمون به دهیاری های استان اعلام شد که هزار و 300 دهیار برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی گفت: این آزمون صبح امروز و با حضور هزار دهیار در مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد برگزار شد.

نورمحمدی بیان کرد: پس از برگزاری آزمون، معاون امور دهیاری ها و معاون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سوالات دهیاران پاسخ خواهند داد.