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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

هزار دهیار در آزمون دهیاری های خراسان رضوی شرکت کردند

هزار دهیار در آزمون دهیاری های خراسان رضوی شرکت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی از شرکت یک هزار دهیار در آزمون دهیاری های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نورمحمدی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش شغلی دهیاران، آموزش غیرحضوری دهیاران با ارسال کتاب از ابتدای مهر ماه امسال آغاز شد.

وی افزود: از ابتدای آذرماه سال جاری نیز فراخوان آزمون به دهیاری های استان اعلام شد که هزار و 300 دهیار برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی گفت: این آزمون صبح امروز و با حضور هزار دهیار در مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد برگزار شد.

نورمحمدی بیان کرد: پس از برگزاری آزمون، معاون امور دهیاری ها و معاون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سوالات دهیاران پاسخ خواهند داد.

کد مطلب 1489682

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