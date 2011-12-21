امام سجاد (ع) بهترین شیوه را برای اصلاح جامعه در پیش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی صبح چهارشنبه در اولین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) در بندرعباس با اشاره به نقش امام سجاد(ع) در زنده نگه داشتن آرمانهای اسلام، بیان داشت: این امام بزرگوار با توجه به شرایط دوره زندگی و حیات خود مناسب ترین و بهترین شیوه اصلاحی جامعه آن روز را در پیش گرفت و اگر شیوه های حکومتی دوران امام سجاد(ع) را بررسی کنیم در می یابیم که آن حضرت بهترین شیوه و روش اصلاح جامعه و امت پیامبر را در پیش گرفته است.

وی افزود: در آن زمان تعرضها و تعدیهایی به قرآن صورت گرفت که امام سجاد(ع) در این زمینه نیز توانست با اعمال رفتارها و الگوهایی قرآن را به دست آیندگان برساند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: خداوند در سوره شعرا زمانی که سخن از اهداف انبیا و پیامبران به میان می آورد، دعوت به توحید و مبارزه با طاغوت را از اصلی ترین اهداف فرستاده های خود ذکر می کند.

دبیرستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجدکشور ادامه داد: تمام انبیا نیز اعلام کردند که ما در برابر رسالتمان از مردم مزدی دریافت نمی کنیم.

به گفته سلیمانی از بین 124هزار پیامبر تنها یک پیامبر است که قرآن از پیروان او مزد می خواهد و آن مزد مودت اهل بیت(ع) است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در احدایث و آیات گفته شده که به جا آوردن این مزد برای شخص پیامبر نیست برای خود جامعه مسلمان است.

وی ادامه داد: اگر به دوران زندگی امام سجاد (ع) نگاهی گسترده و فشرده داشته باشیم، دوران زندگی وی دورانی بود که در آن حکام محدویتهایی بسیاری را ایجاد کرده بود.

سلیمانی ادامه داد: در زمان حکومت یزید حوادث مهمی همانند واقعه کربلا، لشگرکشی به مدینه و تعرض به خانه خدا رخ داد.

دبیرستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: همچنین بعد از یزید کسانی به عنوان حاکم وقت مسلمانان جهان آمده اند که رفتارهایی را در تقابل با اهل بیت(ع) در پیش گرفتند.

سلیمانی یادآور شد: عبدالله بن زبیر، مروان بن حکم و عبدالله بن مروان از جمله این حکام بودند که در زمان حکومت خود به خونریزی روی آورند.

وی ادامه داد: اگر این شیوه های حکومتی را بررسی کنیم در می یابیم که امام سجاد(ع) بهترین شیوه و روش اصلاح جامعه و امت پیامبر را در پیش گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: ما نیز که شعار حمایت و تبعیت از امام سجاد (ع)را سر می دهیم باید سیره این امام بزرگ را الگویی برای خود قرار دهیم.