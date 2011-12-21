افزایش دما در شمال شرق کشور/ بارش برف و باران از شنبه

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه های پیش یابی حاکی از جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشور طی دو روز آینده است که پیامد آن افزایش میزان آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت است.

به گفته وی، همچنین امروز در سواحل غربی خزر و روز پنجشنبه در سواحل شرقی خزر و شمال شرق افزایش دما پیش بینی می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: روز جمعه با عبور موجی از نوار شمالی کشور در بخشهایی از شمال غرب و دامنه های البرز افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز شنبه با ورود یک سامانه بارشی به کشور ابتدا در شمال غرب و غرب و به تدریج در روز یکشنبه علاوه بر مناطق مذکور در برخی مناطق جنوب غرب، دامنه های زاگرس، دامنه های جنوبی البرز و سواحل شمالی کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و برف پیش بینی می شود.

به گفته وی، فردا آسمان تهران کمی ابری به همراه غبار محلی و افزایش ابر در اوایل شب و بارش پراکنده و وزش باد در اواخر وقت است.

امیدوار شهری گفت: امروز بیشینه دمای تهران 9 درجه سانتیگراد و کمینه آن 1 درجه سانتیگراد است و پیش بینی می شود فردا با 2 درجه افزایش بیشینه و کمینه دمای تهران به 11 و 3 درجه سانتیگراد برسد.