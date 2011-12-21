85 درصد روستاهای کشور توسط دهیاران اداره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فراقی در حاشیه جلسه آزمون دهیاران استان اظهار داشت: هم اکنون 25 هزار دهیار در کشور مشغول به فعالیت هستند که 85 درصد از روستاهای کشور را شامل می شود.

وی افزود: ارتقاء شاخص های توسعه روستاها جزو اولویت های مهم کشور است که در این راستا برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.

معاون امور دهیاری های سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور با بیان اینکه 30 درصد جمعیت کشور را بافت روستایی و بقیه را شهری تشکیل می دهد، گفت: 65 درصد تولیدات در روستاها شکل می گیرد به همین جهت توسعه روستاها و ماندگاری روستاییان در افزایش تولید نقش بسزایی دارد.

فراقی تصریح کرد: برگزاری آزمون برای دهیاران به منظور ارتقاء شاخص های توسعه ای، آشنایی دهیاران با برنامه ریزی و مدیریت روستایی، آشنایی با شیوه های جلب مشارکت در روستاها و آشنایی با 25 دستگاه اجرایی که در روستاها فعالیت می کنند، است.

گفتنی است تا پایان امسال 15 هزار دهیار در سطح کشور آموزش خواهند دید که این رقم در سال گذشته 12 هزار نفر و در ابتدای برنامه پنجم توسعه هشت هزار نفر بوده است.