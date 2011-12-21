اتاق فکر عکاسی انجمن سینمای جوانان تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال شب‌‌خیز اظهار داشت: این اتاق فکر با هدف جذب استعدادهای فعالان این رشته و حمایت از آنها و تأکید بر خرد جمعی و فعالیت های گروهی و حضور در برنامه ها و جریانات روز و با حضور 60 نفر از عکاسان استان بازگشایی شده و فعالیت خود را آغاز کرد.

شب‌خیز اجرای مسابقه‌های عکاسی در موضوعات مختلف،‌ برپایی نمایشگاه های عکس از آثار هنرمندان استان و تشکیل کارگاه های آموزش عکاسی را از اهم برنامه های این مجموعه عنوان کرد.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در جلسات نقد و بررسی عکس می توانند هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 17 به مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز مراجعه کنند.

انجمن سینمای جوان با سابقه فعالیت سی ساله یکی از انجمن های فعال در رشته سینما وعکاسی بوده و در سال جاری توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی دوباره راه اندازی شد.