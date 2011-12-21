35 مدرسه حاشیه راه در خراسان جنوبی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از ایمن سازی 35 مدرسه حاشیه راه در این استان تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این طرح با تامین اعتبار وزرات راه و ترابری در مدارس پرخطر حاشیه راه های استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه عبور و مرور عابران پیاده در جاده ها، دانش آموزان برخی مدارس که در حاشیه راه ها و جاده های اصلی قرارگرفته اند نسبت به سایران در معرض ریسک بالاتری قراردارند، افزود: در این راستا طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در استان آغاز شده است.

حسینی اضافه کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات عابران پیاده به ویژه دانش آموزان به عنوان یکی از رویکردهای مهم این نهاد به تبعیت از سیاست های سازمانی است.

به گفته وی در راستای اجرای طرح ایمن سازی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی خطوط، نصب چراغ های هشدار دهنده و... انجام می شود.

حسینی همچنین آموزش دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس حاشیه راه ها را از دیگر سیاست های این نهاد برای کاهش تلفات تصادفات عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه دانش آموزان 40 باب مدرسه حاشیه راه های استان در حال آموزش هستند.

وی آموزش موتور سواران را از اولویت های نخست آموزشی در استان دانست و افزود: آموزش رانندگان با اولویت موتورسوارانی که در مسیرهای روستایی تردد می کنند، از اقدامات شاخص این مجموعه است.

حسینی همچنین از آموزش یک هزار و 955 نفر دوره آموزش برای رانندگان بخش کالا و بار استاان تا پایان آبان ماه امسال در سطح استان خبر داد و بیان کرد: این تعداد دوره معادل 20 هزار و 10 نفر ساعت آموزش بوده و 135 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در بخش مسافر نیز رانندگان استان 54 نفر دوره معادل هفت هزار و 12 نفر ساعت آموزش دیده اند، افزود: این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 درصد رشد داشته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ‌ای، اخلاق حرفه ای، ابعاد و اوزان حمل بار، مهارت های رانندگی بدو خدمت و مهار ایمن بار از جمله عناوین آموزشی در دوره های تخصصی ویژه رانندگان است.