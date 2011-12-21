268 زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی ظهر چهارشنبه در ستاد دیه استان افزود: برای آزادی این زندانیان 30 میلیارد و 153 میلیون و 620 هزار ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در راستای اهداف ستاد دیه کشور و کمک به زندانیان نیازمند دیه در جلسه ای که به منظور کمک به زندانیان جرائم غیر عمدی در محل دادگستری کل استان گلستان برگزار شد، با کمک بلاعوض به تعداد 37 نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی موافقت شد.

طالبی گفت: برای این کمک بلاعوض مبلغی بالغ بر 67 میلیون و 100 هزار ریال از محل ستاد دیه و مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل کمک بلاعوض بانک ملی اختصاص داده شد.

مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان گلستان افزود: در ادامه جلسه با تقاضای وام تعداد 11نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی استان با تخصیص مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال موافقت شد.