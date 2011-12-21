ثبت نام آزمونهای ادواری فنی و حرفه ای البرز از اول دی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، ثبت نام آزمونهای ادواری همزمان در این اداره کل نیز از روز پنجشنبه اول دی ماه 1390 آغاز می شود.

ثبت نام در این زمینه تا پایان روز دهم دیماه 1390 ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید طی مدت تعیین شده برای ثبت نام اقدام کنند.

متقاضیان شرکت در این آزمونها می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان البرز برای تهیه دفترچه راهنمای ثبت نام و کارت اعتباری اقدام کنند.

همچنین متقاضیان شرکت در آزمونهای یادشده باید پس از مطالعه این دفترچه، از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir ثبت نام خود را انجام دهند.

شرکت کنندگان از برگزاری آزمون در رشته مورد تقاضای خود مطمئن شوند

به شرکت کنندگان توصیه شده است که پیش از تهیه نهایی دفترچه و خرید کارت اعتباری، از برگزاری آزمون در رشته مورد تقاضایشان اطمینان حاصل و حتی المقدور برای ثبت نام در نخستین روزها اقدام کنند.

دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام در آزمونهای ادواری در شهرستان کرج توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران الزهرا واقع میدان استاندارد توزیع می شود.

همچنین این امر در شهرستان ساوجبلاغ توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهم دی واقع در شهر جدید هشتگرد – میدان شهرداری، بلوار گل آرا انجام می شود.

امر یادشده در شهرستان نظرآباد نیز توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان به آدرس نظرآباد جاده شهرک صنعتی سپهر نرسیده به مصطفی آباد خیابان فنی وحرفه ای انجام خواهد شد.