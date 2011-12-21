1000 گفتمان دینی در آذربایجان غربی اجرا شد/ رشد 8 برابری گفتمانها

جواد اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به حمایت اعتباری مرکز از برنامه های فرهنگی شهرستانها و در راستای افزایش شاخصهای ابلاغی، اجرای 500 گفتمان دینی با موضوعات مختلف به شهرستانها ابلاغ شد که با اجرای آنها تعداد گفتمانهای برگزار شده در سال 90 به یک هزار مورد می رسد.

وی با اشاره به اینکه که در مقایسه با سال گذشته اجرای گفتمانهای دینی در سطح مدارس، مساجد، دانشگاهها و کانونهای فرهنگی با رشد هشت برابری مواجه بود، ادامه داد: برگزاری گفتمانهای دینی ویژه مدارس سمپاد، مربیان پرورشی، طراحی و راه اندازی وبلاگ گفتمانهای دینی و به روز رسانی بانک اطلاعات گفتمانهای دینی از جمله اهداف این طرح طی نیمه دوم امسال است.

کسب رتبه برتر کشوری در برگزاری گفتمانهای دانشجویی و طلاب توسط آذربایجان غربی

دبیر گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از کسب عنوان برتر کشوری توسط استان در زمینه برگزاری گفتمان های دانشجویی و طلاب نیز خبر داد و افزود: براساس ارزیابیهای انجام شده توسط دفتر گفتمان و اندیشه جوان معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، آذربایجان غربی جزو سه استان برتر در اجرای گفتمانهای دانشجویی و طلاب انتخاب شد.

اکبرپور با اشاره به تجلیل از دو استاد گفتمان دینی آذربایجان غربی از سوی دفتر گفتمان و اندیشه جوان معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، بیان داشت: قهرمان مددلو از خوی و حجت الاسلام ابراهیم عزیزی از نقده تجلیل شدند.