مرحله دوم تشخیص پیش از تولد جنین در هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم تشخیص پیش از تولد (PND) ظهر چهارشنبه برای نخستین بار در هرمزگان آغاز شد و تا قبل از این مرحله فقط مرحله اول شامل تست ژنتیک انجام می شد و مادران باردار برای انجام آزمایش مرحله دوم تشخیص پیش از تولد باید به سایر شهرستانها مراجعه می کردند.

در مرحله دوم (PND) تحت راهنمایی سونوگرافی از سلولهای جفت جنین در هفته دهم بارداری نمونه گیری انجام می شود.

نمونه گرفته شده برای آزمایشهای تشخیصی ژنتیک در آزمایشگاه ژنتیک برای مشخص شدن بیماریهای غیر قابل علاج و بیماریهایی که موجب در تنگنا قرار دادن مادر و خانواده می شود از جمله بیماریهای تالاسمی ماژور ، معلولیت و...انجام می شود.

در صورت مثبت شدن آزمایشهای ژنتیکی در تشخیص برخی بیماریهای ارثی برابر قوانین سقط جنین انجام می شود. با آغاز فاز دوم تشخیص پیش از تولد می توان از بروز بسیاری از معلولیتها و بیماریهای ارثی و ژنتیکی قبل از تولد پیشگیری کرد و از تولد نوزادان معلول و بیماریهای خاص جلوگیری کرد.

هدف از تشخیص پیش تولد، صرفا شناسایی اختلالات در دوره جنینی و اجازه ختم بارداری در صورت یافتن نقصی در جنین نیست بلکه اهداف تشخیص پیش از تولد را می‌توان به این صورت بیان کرد.

تشخیص پیش از تولد محدوده‌ای از انتخابهای آگاهانه برای زوجهای در معرض خطر به دنیا آوردن کودکی با نوعی اختلال را فراهم می‌کند. اطمینان دادن و کاستن اضطراب خصوصا در بین گروههای پرخطر، اجازه آغاز بارداری برای زوجهای در معرض خطر داشتن کودکی مبتلا به نوع خاصی از نقص مادرزادی که در غیر این صورت ممکن است از بچه‌دار شدن منصرف شوند، با علم به اینکه وجود یا فقدان اختلال در جنین را می‌توان با آزمایش تائید کرد.

اجازه به زوجین برای اداره مناسب تولد در شرف وقوع کودکی مبتلا به نوعی اختلال ژنتیکی، از نظر آمادگی و روانی، اداره بارداری و زایمان و مراقبت پس از تولد و مقدور ساختن درمان جنینهای مبتلا پس از تولد یکی دیگر از اهداف تشخیص پیش از تولد است.

این امر امروزه برای تعداد بسیار کم اما در حال افزایشی از اختلالات مادرزادی امکان پذیر است، به عنوان مثال انسداد شدید خروجی مثانه جنین را می‌توان با سونوگرافی آن شناسایی کرد، رفع انسداد مثانه از طریق شانت گذاری در رحم، ممکن است جلوی صدمه برگشت ناپذیر به ریه‌های در حال تکامل را بگیرد و نیز اختلالات کلیوی را کاهش دهد.