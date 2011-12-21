88 تن گوشت غیرقابل مصرف در آذربایجان غربی معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دیلمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در طول سالجاری در کشتارگاههای استان آذربایجان غربی تعداد 66 هزار و 520 راس گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند وبز تحت نظارت بازرسان بهداشت گوشت اداره کل دامپزشکی استان ذبح و مورد معاینه و بازرسی بهداشتی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این مدت از مقدار از شش هزار و363 تن گوشت استحصال شده مقدار 88 تن غیر قابل مصرف تشخیص داده شده و پس از ضبط و خارج سازی از چرخه مصرف از سوی بازرسان بهداشت گوشت معدوم شد.

بازرسی بیش از 35 هزار نوبت از مراکز فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی

دیلمقانی همچنین از انجام 35 هزار و 859 نوبت بازرسی از مراکز فرآورده های خام دامی در طول هشت ماه امسال خبر داد و گفت: این بازرسی ها از مراکز مختلف تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی شامل مراکز بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید، فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتهای عرضه کننده گوشت مرغی و تخم مرغ خوراکی، قصابی ها، سردخانه های زیر صفر نگهداری فرآورده های خام دامی منجمد به عمل آمد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی یادآورشد: در هشت ماه گذشته امسال به مقدار 30 تن و 923 کیلوگرم از انواع گوشت و فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی به علت غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف بودن ضبط و معدوم شده است.

وی اضافه کرد: در این بازرسی ها 595 مورد از مراکز غیر بهداشتی تشخیص داده شده و از این تعداد 129مورد به مراجع قضایی معرفی شده اند.

