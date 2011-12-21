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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

حجت الاسلام آفتابی:

تشریح تهدیدهای حوزه های مختلف اجتماعی نیازمند کار فرهنگی عمیق است

تشریح تهدیدهای حوزه های مختلف اجتماعی نیازمند کار فرهنگی عمیق است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: تبیین نقاط قوت و ضعف و تشریح فرصت ها و تهدیدهای حوزه های مختلف اجتماعی نیازمند یک کار فرهنگی عمیق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی، با تسلیت فرا رسیدن شهادت حضرت سیدالساجدین(ع)، به ابعاد شخصیتی این امام همام اشاره کرد و گفت: حضرت امام سجاد(ع) در واقع مبلغ و مروج پیام عاشورا بود، ایشان و حضرت زینب(س) پیام آزادی و اسلام ناب محمدی(ص) را به گوش جهانیان رسانیدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیام رسانی امام سجاد(ع) حیاتی تازه به فرهنگ اسلامی بخشید و زمینه مناسبی را برای انقلاب فکری و فرهنگی مردم در تمام عصرها و احیای فرهنگ قرآنی و تمدن اسلامی فراهم کرد.

حجت الاسلام آفتابی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش ادارات فرهنگی در نهادینه کردن فرهنگ صحیح عمومی، افزود: تبیین نقاط قوت و ضعف و تشریح فرصت ها و تهدیدهای حوزه های مختلف اجتماعی نیازمند یک کار فرهنگی عمیق است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه تصدی مسئولیت ها در فرهنگ اسلامی و انقلابی ما وسیله ای برای تأمین رضای الهی و خدمتگزاری به خلق است، تصریح کرد: ما به عناوین و مسئولیت ها به عنوان یک بار امانتی برای خدمت به خلق و پیشبرد جامعه اسلامی نگاه می کنیم که امیدواریم همه مسئولان در این راه توفیق داشته باشند.

کد مطلب 1489703

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