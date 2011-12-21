نقش اقدامات دولت و مافیای اقتصادی در نوسان شدید نرخ سکه و ارز

سید مصطفی رضاحسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه جلسه غیر علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای آگاهی نمایندگان از آخرین وضعیت اقتصادی کشور و هماهنگی میان دولت و مجلس در رابطه با تحریم ها برگزار شده بود، گفت: در این جلسه نمایندگان سئوالاتی را از دولت در ارتباط با برنامه های وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی و در رابطه با جنگ اقتصادی که کشورهای غربی با افزایش تحریم ها به راه انداخته اند مطرح کرده اند.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس انتقاداتی را در رابطه با سیاست دولت در حوزه های مقابله به مثل با دشمنان مطرح کردند، توضیحات نمایندگان دولت در برخی موارد قابل قبول و در بیشتر موارد نیز غیر قابل قبول بود.

حسینی تصریح کرد: وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر امور خارجه توضیحاتی را در رابطه با اقداماتی که برای مقابله با تحریم ها تا امروز انجام شده و پیش بینی هایی که برای آینده صورت گرفته است مطرح کردند.

وی با بیان اینکه احمد توکلی، کاظم دلخوش، فاضل موسوی، کریم شهرزاد نمایندگانی بودند که در جلسه غیر علنی امروز به بیان دیدگاههای خود در رابطه با تحریم ها و فعالیتهای اقتصادی دولت پرداختند، اظهار داشت: نمایندگان معتقد بودند حرکت های دولت و برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسانه باعث نوسانات شدید در بازار سکه و ارز شده است.

حسینی افزود: نمایندگان به سیاستهای کاری بانک مرکزی اعتراض داشتند و افزایش قیمت ها را نتیجه اظهارات غیرکارشناسی آنها در تریبون های عمومی عنوان کردند.

رضا حسینی یکی از مهمترین نتایج جلسه امروز را هم نظری مسئولان دولتی با مجلس در رابطه با وجود مافیای اقتصادی و تجاری دانست و گفت: در این جلسه هیچ یک از نمایندگان دولت و مجلس وجود مافیای اقتصادی در حوزه تجارت و اقتصاد و تاثیر این مافیا در افزایش و نوسانات شدید قیمت ها را رد نکردند و مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی راهکارهایی را برای مقابله با این مافیا بیندیشند.



وی با بیان اینکه در جلسه امروز مسئولان وزارت خارجه در رابطه با قطع رابطه اقتصادی با امارات نیز توضیحاتی دادند گفت: قطع رابطه ای میان ایران و امارات صورت نگرفته یکسری بحث های غیر کارشناسانه و وجود مشکلات ساده ای باعث شکل گیری چنین موضع گیری هایی شد اما این گره باز شده و روابط اقتصادی وجود دارد.



رضاحسینی با تاکید بر اینکه سیاست اقتصادی ما باید بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری باشد، گفت: وزارت خارجه، اقتصاد و بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را برای تبدیل تحریم ها و تهدیدها به فرصت های جدید بکار گیرد و در عین حال از آرمان های انقلاب کوتاه نیاید.



وی افزود: ما نباید بهانه و دستاویز به غرب و دشمنان خود برای افزایش تحریم ها بدهیم.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز مجلس شورای اسلامی در جلسه ای غیر علنی که حدود یک ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید تحریم ها و تهدیدهای غرب علیه ایران را بررسی کرد.