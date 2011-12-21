پلیس راهنمایی و رانندگی کرج بیشترین تعامل را با دیگر دستگاه ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی الله سوری روز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج، اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از ارگان هایی است که بیشترین تعامل را با دیگر دستگاههای استان داشته است.

وی ابراز داشت: این تعامل پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج با دیگر دستگاه ها از باب دوستی و رفاقت نبوده بلکه فقط برای پیشبرد اهداف، رفاه و خدمت به مردم بوده است.

رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج با اشاره به اینکه 27 سال در پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج خدمت کرده ام،‌ اضافه کرد: تاکنون با تمام توان و انرژی به مردم کرج خدمت کرده ام و هم اکنون نیز که بازنشسته شده ام در حد توان به مردم خدمت خواهم کرد.

سرهنگ سوری با بیان اینکه خدمت به مردم نیاز به زمان و مکان ندارد، افزود: هر فردی که هدفش خدمت به مردم باشد در هر مکان و زمانی این کار را انجام خواهد داد و بنده تا کنون لحظه ای از خدمتگزاری غافل نشده ام.