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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

سرهنگ سوری:

پلیس راهنمایی و رانندگی کرج بیشترین تعامل را با دیگر دستگاه ها دارد

پلیس راهنمایی و رانندگی کرج بیشترین تعامل را با دیگر دستگاه ها دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج این دستگاه را جزو دستگاهایی دانست که بیشترین تعامل را با دیگر دستگاه های کرج دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی الله سوری روز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج، اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از ارگان هایی است که بیشترین تعامل را با دیگر دستگاههای استان داشته است.

وی ابراز داشت: این تعامل پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج با دیگر دستگاه ها از باب دوستی و رفاقت نبوده بلکه فقط برای پیشبرد اهداف، رفاه و خدمت به مردم بوده است.

رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج با اشاره به اینکه 27 سال در پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج خدمت کرده ام،‌ اضافه کرد: تاکنون با تمام توان و انرژی به مردم کرج خدمت کرده ام و هم اکنون نیز که بازنشسته شده ام در حد توان به مردم خدمت خواهم کرد.

سرهنگ سوری با بیان اینکه خدمت به مردم نیاز به زمان و مکان ندارد، افزود: هر فردی که هدفش خدمت به مردم باشد در هر مکان و زمانی این کار را انجام خواهد داد و بنده تا کنون لحظه ای از خدمتگزاری غافل نشده ام.

کد مطلب 1489706

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