خراسان شمالی آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: فرایند برگزاری انتخابات 25 مرحله است که تنها دو مرحله پایانی اخذ رای و شمارش آراء الکترونیکی نیست.

وی با بیان این که در بعضی از شهرستان های استان زیر ساخت های لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک وجود دارد، تصریح کرد: هنوز مشخص نشده است که چه استان هایی می توانند 10 درصد از فرایند انتخابات را الکترونیکی برگزار کنند با این وجود خراسان شمالی آمادگی دارد 10 درصد از فرایند انتخابات در استان را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

وی تعداد صندوق های رای در نظر گرفته شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که 12 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، در خراسان شمالی را 702 صندوق رای عنوان کرد و گفت: از این تعداد 287 صندوق رای ثابت شهری، 128 صندوق ثابت روستایی، 18 صندوق سیار شهری و 287 صندوق سیار روستایی درنظر گرفته شده است.

سجادی در خصوص حوزه های انتخاباتی استان نیز گفت: پیشنهاد افزایش دو حوزه انتخاباتی دیگر به استان استان، توسط وزارت کشور تایید شد و در کمیسیون مربوطه مجلس نیز به تصویب رسید ولی زمانی این پیشنهاد عملیاتی می شود که در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

وی حوزه های های پیشنهادی را حوزه مانه و سملقان و شهرستان فاروج عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه از سوم دی ماه ثبت نام از کاندیداهای مجلس شروع می شود، اعلام کرد: با وجود آنکه تا ثبت مام فرصتی باقی نمانده است طرح پیشنهاد افزایش حوزه های انتخاباتی در این دوره عملیاتی نمی شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور در استان، اظهار داشت: تشکل ها و گروه های سیاسی استان که مجوز فعالیت های سیاسی را ندارد در این فرصت باقی مانده مجوز های مورد نظر را کسب کنند.

وی تعداد تشکل های شناسنامه دار و تایید شده در استان را 13 تشکل عنوان کرد.