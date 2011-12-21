تدوین استانداردها در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری افزود: با توجه به گستردگی حوزه فناوری اطلاعات در تمامی بخشهای اداری جامعه تدوین استانداردها در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری و نظارت بر اجرای درست آنها‌ اهمیت ویژه ای دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تشکیل نظام صنفی رایانه ای کشور ادامه داد: این نظام بر اساس مصوبات دولت تعیین شده است.

این مسئول اضافه کرد: همکاری بیشتر سازمان ملی استاندارد ایران با این بخش می تواند به توسعه سیستمهای جامع فناوری اطلاعات در وزارتخانه ها و تاسیسات اداری کمک کند که این امر بسیار مهم است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تشکیل کمیته های فنی را از نکات مثبت تاسیس نظام صنفی رایانه ای عنوان کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی و افزود: استاندارد حوزه ای وسیع دارد و اجرای آن در تمام بخشها به فعالیت و همکاری تشکلهای بخش خصوصی نیاز دارد.

برزگری اظهار داشت: تفاهمنامه ای میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در راستای گسترش همکاری های این دو سازمان امضا شده است.

وی یادآور شد: این تفاهمنامه یادشده به امضای مرتضی امامی معاون برنامه ریزی و تدوین سازمان ملی استاندارد ایران و پرویز رحمتی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رسیده است.

این تفاهمنامه سه سال اعتبار دارد.