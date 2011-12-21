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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

سیفی به مهر خبر داد:

شهروندان باقرشهر در سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی شرکت می کنند

شهروندان باقرشهر در سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی شرکت می کنند

شهرری - خبرگزاری مهر: شهروندان باقرشهر به مناسبت سالروز رخداد زلزله بم در سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی شرکت می کنند.

معاون اجرایی شهردار باقرشهر با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری باقرشهر به منظور آشنایی شهروندان با نحوه پیشگیری از اثرات حوادث غیر مترقبه بعد از وقوع حادثه های طبیعی و یادبود قربانیان زلزله بم، سمینار آموزشی را تحت عنوان "سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی" را با همکاری هلال احمر شهرستان ری برگزار می کند.

قربانعلی سیفی افزود: این سمینار با حضور صاحب نظران و استادان دانشگاه و اهل فن و برخی مسئولان کشوری و استانی، یکشنبه چهارم دیماه سال جاری در سالن همایش عطر یاس شهرداری باقرشهر برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: کشور ما بر روی نوار زلزله و وقوع زمین لرزه های شدید در طول سالهای گذشته و همچنین وقوع زلزله در شهرهای بم و زرند و کشته شدن دهها هزار نفر از مردم این مناطق فاجعه هایی است که شاهد بوده ایم.

این مسئول با بیان اینکه می توان با پدیده طبیعی زلزله سازگار شد و آثار ناشی از آن را کاهش داد،افزود: در صورت رعایت مسائل ایمنی در ساخت و سازها تلفات این حوادث بسیار کمتر می شد و از بروز فجایع انسانی و حوادث جبران ناپذیر جلوگیری می کرد.

وی برگزاری سمینارهای آموزشی را در آگاه سازی شهروندان و پیشگیری از تبعات بعدی ناشی از زلزله، مهم و حیاتی دانست و یاداور شد: در زلزله بم ضعف در نوع سازه ها موجب شد تا خسارات فراوانی متوجه این شهر باشد.

کد مطلب 1489714

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