شهروندان باقرشهر در سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی شرکت می کنند

معاون اجرایی شهردار باقرشهر با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری باقرشهر به منظور آشنایی شهروندان با نحوه پیشگیری از اثرات حوادث غیر مترقبه بعد از وقوع حادثه های طبیعی و یادبود قربانیان زلزله بم، سمینار آموزشی را تحت عنوان "سمینار کاهش اثرات بلایای طبیعی" را با همکاری هلال احمر شهرستان ری برگزار می کند.

قربانعلی سیفی افزود: این سمینار با حضور صاحب نظران و استادان دانشگاه و اهل فن و برخی مسئولان کشوری و استانی، یکشنبه چهارم دیماه سال جاری در سالن همایش عطر یاس شهرداری باقرشهر برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: کشور ما بر روی نوار زلزله و وقوع زمین لرزه های شدید در طول سالهای گذشته و همچنین وقوع زلزله در شهرهای بم و زرند و کشته شدن دهها هزار نفر از مردم این مناطق فاجعه هایی است که شاهد بوده ایم.

این مسئول با بیان اینکه می توان با پدیده طبیعی زلزله سازگار شد و آثار ناشی از آن را کاهش داد،افزود: در صورت رعایت مسائل ایمنی در ساخت و سازها تلفات این حوادث بسیار کمتر می شد و از بروز فجایع انسانی و حوادث جبران ناپذیر جلوگیری می کرد.

وی برگزاری سمینارهای آموزشی را در آگاه سازی شهروندان و پیشگیری از تبعات بعدی ناشی از زلزله، مهم و حیاتی دانست و یاداور شد: در زلزله بم ضعف در نوع سازه ها موجب شد تا خسارات فراوانی متوجه این شهر باشد.