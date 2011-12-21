هزار متقاضی مسکن مهر پرند در نمایشگاه دستاوردهای وزارت راه ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی که در مصلای امام خمینی(ره) تهران به کار خود پایان داد، تمامی دست اندرکاران شهرهای جدید حضور داشتند و علاوه بر پاسخگو بودن به سئوالات مردم در خصوص مسکن مهر، امکانی فراهم شده بود تا در مدت چهار روز این نمایشگاه، متقاضیان مسکن مهر با در دست داشتن مدارک لازم در سامانه شهرهای جدیدثبت نام کنند.



غرفه شرکت عمران شهر جدید پرند نیز در این نمایشگاه با استقبال خوب بازدیدکنندگان و متقاضیان روبرو شد و با تلاش روابط عمومی و واحد کارگزاری این شرکت از هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر ثبت نام و کسانی که موفق به ثبت نام در زمان یاد شده نشدند با راهنمایی همکاران این شرکت، ثبت نام آنان به زمان دیگری موکول شد.



متقاضیان مسکن مهر، حق الزحمه ای بیش از 40 هزار تومان پرداخت نکنند



روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند در این خصوص اعلام کرد: متقاضیان مسکن مهر که موفق به ثبت نام در نمایشگاه راه و شهرسازی نشده اند می توانند با توجه به تفاهمنامه صورت گرفته شرکت عمران شهر جدید پرند با اتحادیه مشاورین املاک کشور، از اول دیماه به املاک محله خود مراجعه کرده یا به واحدکارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه کنند.



افرادی که برای ثبت نام مسکن مهر به املاک محله خود مراجعه می کنند حق الزحمه ای بیش از 40 هزار تومان را نباید پرداخت کنند و در قبال این وجه پرداختی املاک مربوطه موظف به پیگیری مراحل ثبت آنان خواهد بود.



متقاضیان و ثبت نام کنندگان مسکن مهر، طبق نوید شرکت عمران شهر جدید پرند تا پایان سال جاری امکان تحویل مسکن خود را خواهند داشت که البته کسی نمی داند چقدر به این وعده می توان دل خوش بود.