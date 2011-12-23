«دست بزنم به چاقو؟!» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «دست بزنم به چاقو» یکی از کتاب‌های مجموعه 3 جلدی از اشعار کودک، سروده رودابه حمزه‌ای است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. «دست بزنم به کبریت» و «دست بزنم به قلیون» عنوان 2 کتاب دیگر این مجموعه است که مانند این کتاب، شامل اشعار آموزشی برای کودکان است.

تصویرگری کتاب‌های این مجموعه با نرگس دلاوری و طراحی گرافیک آن با حبیب ایلون بوده است. مخاطبان اصلی اشعار این کتاب و 2 کتاب دیگر این مجموعه، کودکان گروه سنی «ب» هستند.

اشعار این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از: «داداش من سروشه»، «سوسکه اومد تو تختم»، «من خودمو دست دارم»، «کچل کچل کلاچه»، «کی گفته من چیز ندارم»، «فرشته‌ام فرشته»، «دست بزنم به چاقو؟!»، «خونه ما یه باغچه است»، «جوجه حرف گوش‌نکن» و «این‌ها همش مال منه».

در قسمتی از این کتاب از شعر «سوسکه اومد تو تختم» می‌خوانیم:

شب که خوابیده بودم/ یک سوسک خیلی گنده/ اومده بود بخوابه/ زیر لحاف بنده

بی‌ادب از دستشویی/ با پاهای نشُسته/ اومده بی‌اجازه/ تو تخت من نشسته

جیغ کشیدم، مامانم/ از خونه بیرونش کرد/ دست و پاهاش رو گرفت/ مهمون گلدونش کرد

«دست بزنم به چاقو؟!» با 24 صفحه مصور و رنگی، شمارگان 5 هزار نسخه و قیمت 3 هزار و 300 تومان منتشر شده است.