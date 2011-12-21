شناخت خصوصیان افراد به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دهشیری ظهر چهارشنبه در اولین همایش طلاق عاطفی که به مناسبت هفته پژوهش در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طلاق عاطفی دوره ای است که زوجها به صورت فزاینده از یکدیگر اطلاعات روشنی ندارند و این مسئله زمانی به وجود می آید که هر زوج می پذیرد که آینده خوبی با دیگری ندارد.

وی رضایت از زندگی را فرآیند داوری دانست و یادآورشد: اینگونه افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند و افرادی که از زندگی خود رضایت دارند احساسات مثبت زیادی همچون شادی، لذت و خوشی را تجربه کرده و از سطح پایین احساسات منفی مثل غم، اندوه، تنهائی و افسردگی برخوردار هستند.

دهشیری در خصوص دلایل ازدواج تصریح کرد: ازدواج به دلیل عشق و صمیمیت، داشتن مصاحب و همراه، داشتن شریک حمایت کننده، والد شدن و ایجاد کانون آرامش صورت می گیرد و در واقع ترکیب این موارد یک ازدواج موفق را شکل می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا عوامل ازدواج ناموفق را فشار سن، خانواده و دوستان، تنهایی و استیصال، نیاز جنسی، بی توجهی به زندگی خود، احساس گناه و پرکردن خلاء های احساسی و روحی دانست.

وی بیان کرد: شناخت خصوصیات و ویژگی‏های زنان و مردان می‏تواند گستره تفاهم را در زندگی مشترک بیشتر و وسیع‏تر کند زمانی که زن و مرد قادر باشند به یکدیگر احترام بگذارند و تفاوت‏هایشان را بپذیرند، خوشبختی نیز با تمام زیبایی و شکوهش فرصتی برای شکوفایی پیدا خواهد کرد.

