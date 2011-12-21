قرارداد 60میلیارد تومانی دولت برای ایجاد ارتباطات عمومی اجباری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات فراهم کردن ارائه سرویس های تلفن ثابت، اینترنت با نرخ منطقی، ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق محروم از جمله خدماتی است که در قالب طرح خدمات عمومی اجباری (USO) گنجانده شده است.

ارائه خدمات USO از مقدمات ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز محسوب می‌شود که دولت‌ها موظف هستند برای شکل‌گیری آزادسازی و خصوصی‌سازی نسبت به انجام آن اقدام کنند.



براین اساس و در راستای مناقصه برگزار شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری اجرای پروژه طرح خدمات عمومی اجباری (USO) به بخش خصوصی، شرکت داده پردازی فن آوا با اخذ امتیازهای لازم به عنوان برنده این مناقصه انتخاب شد تا تأمین تلفن خانگی برای 550 نقطه روستایی در 24 استان را در مدت چهارماه عملیاتی کند.

محمد تاجمیری مدیرعامل شرکت داده پردازی فن آوا در گفتگو با مهر در تشریح وضعیت اجرای طرح USO اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح خدمات عمومی اجباری طی برگزاری مناقصه و با امضای قرارداد با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد ارتباط تلفن، اینترنت و موبایل از نوع WLL برای 550 روستا از سه ماه گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه USO یکی از استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات است و ITU تمامی کشورها را ملزم کرده که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به حوزه ارتباطات روستایی تخصیص دهند، گفت: طرح USO و سرویس دهی به روستاها از لحاظ اقتصادی برای شرکت‌ها به صرفه نیست اما به دلیل اینکه فن آوا مجوز ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT) و تلفن ثابت دارد امکان ارائه خدمات در روستاها را به صرفه و ممکن کرده است.

مجری پروژه طرح خدمات عمومی اجباری با بیان اینکه براساس شرایط این قرارداد، فن آوا طی 10 سال متعهد به ایجاد شبکه و ارائه سرویس به مشتریان روستایی است، ادامه داد: براساس این قرارداد باید به 550 روستا ارتباط دهی شود که این ارتباطات شامل ارتباط تلفنی از نوع WLL یا جی اس ام روستایی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه 80 درصد این پروژه عملیاتی شده است گفت: این روستاها جزء روستاهایی هستند که حتی ارتباط تلفنی نیز ندارند و در حد 5 خانوار سکنه دارند در این راستا تجهیزات سخت‌افزاری نصب شده و ارتباطات ماهواره ‌ای‌ نیز درحال برقراری است.