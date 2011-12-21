روحانیون طرح هجرت به روستای فاقد روحانی اعزام شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجج الاسلام نوروزخواه و ثابت حاتمی، نماینده روحانیون طرح هجرت و سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ دیدار، گفتگو و تبادل نظر کردند.



در این دیدار که در دفتر سرپرست اداره تبلیغات ساوجبلاغ انجام گرفت حاتمی ضمن قدردانی از حضور روحانیون طرح هجرت درسطح شهرستان خواهان اعزام آنهابه مناطق و روستاهای فاقد روحانی شد.



وی گفت: برای اداره تبلیغات اسلامی فرقی نمی کند همه روحانیون از جمله طرح هجرت ، بومی یا مستقر در یک منظر هستند، زیرا که رسالت و تلاش همه مبلغان برای نشر احکام الهی برای همه بندگان خداست.



در ادامه نوروزخواه از همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با روحانیون اعزامی از قم در قالب طرح هجرت قدردانی کرد و خواستار ادامه این همکاری و تامل شد.

