تصویربرداری مستند "شهید اندرزگو" به پایان رسید

علی محمد قاسمی کارگردان و تدوینگر مستند شهید اندرزگو با اعلام این خبر در توضیح روند ساخت این مستند به خبرنگار مهر، گفت: تولید مستند بلند شهید اندرزگو از سال پیش آغاز شد و طبق برنامهریزی انجام شده مجموع تصاویر خود در تمام شهرهای ایران و هرجایی که میتوانستیم ردپایی از شهید اندرزگو پیدا کنیم را تصویربرداری کردیم.
وی افزود: به دنبال همین جستجو به کشورهای مختلفی چون افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق لبنان رفتیم، در این راستا هم منابع آرشیوی پروژه را تقویت کردیم و هم به تمام آنچه برای شناخت شخصیت وجودی شهید اندرزگو نیاز داشتیم دست یافتیم .
قاسمی در ادامه افزود: ادامه روند تولید این پروژه به دلیل تغییر در مدیریتها دچار وقفه شد اما پس از مدتی مجموع مشکلات حل و ادامه کار از سر گرفته شد و طی صحبتی که با دست اندرکاران تهیه این مجموعه داشتم قرار شد یک مستند 90 دقیقهای از آب درآید.
کارگردان فیلم تحسین شده "بیگانه و بومی" در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موضوع این مستند گفت: مستند شهید اندرزگو به شکل موضوعی کار شده است و علاوهبر بررسی زندگی و شرح حال این شهید به نوعی وضعیت نیروهای مبارز دهه 20 که همزمان با تولد شهید علی اندرزگو است را تا قبل از انقلاب اسلامی نشان میدهد.
وی افزود: در واقع پازلی از زندگی این شهید که کمتر اطلاعاتی از او در دسترس بود فراهم شدهاست در این پروژه چند گروه تحقیقاتی به شکل میدانی و کتابخانهای فعالیت کردند و بخشی دیگر از این تیم تحقیق سراغ دوستان اندرزگو رفتند و تعداد بسیاری از دوستان و رفقای مبارز او را پیدا کردند و اطلاعاتی را فیلمبرداری کردیم و سایر دوستان ایشان هم یا از دنیا رفته بودند و یا حاضر به مصاحبه نشدند.
علی محمد قاسمی در ادامه صحبتهای خود افزود: با توجه به تحقیقات جامعی که در این زمینه انجام شد جای خالی در شرح زندگی شهید اندرزگو باقی نماند و به اعتقاد من مستند بی واسطهای را به وجود آورد و به جهت ریتم و زمانبندی امکانی را فراهم کرد تا یک مستند بلند 90 دقیقهای تولید شود و در حال حاضر 32 دقیقه از این مجموعه هم تدوین شد است و به زودی آماده نمایش میشود.
این مستندساز در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا این فیلم در بخش مستندهای بلند جشنواره فیلم فجر نمایش داده خواهد شد گفت: تصمیم نهایی برای حضور و یا عدم حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر برعهده تهیه کننده است ولی تدوین این فیلم به جشنواره فیلم فجر نمیرسد.
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