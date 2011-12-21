تلاش خواهم کرد تا شهری در شان مردم کرمانشاه بسازیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی، شهردار منتخب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، صبح امروز در پیامی به اعضای شورای این شهر آورده است: نمایندگان محترم مردم شریف شهر کرمانشاه در شورای اسلامی شهر، از اینکه با حسن اعتماد خود، توفیق خدمتگزاری به مردم شایسته کرمانشاه را در کسوت شهردار این شهر، نصیب بنده نمودید، کمال سپاس و قدردانی را می نمایم.

قربانی در این پیام آورده است: به پاس این اعتماد و ادای دین به مردم غیور شهرم و شهدای عزیزی که در راه عزت و سربلندی این آب و خاک، خون خود را تقدیم این نظام و انقلاب نمودند و با تاسی از رهنمودهای مقام عظمای ولایت تمام هم و غم و تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا با کمک شما، همکارانم در شهرداری و شهروندان عزیز کرمانشاه، شهری در خور نام بلند این سرزمین پرافتخار بسازیم.

در پایان این پیام می خوانیم: بدینوسیله از همه عزیزان، دوستان، آشنایان، ارباب جراید و شهروندان محترم که نسبت به اینجانب محبت بی دریغ داشته و با ابراز لطف مرا شرمنده خویش می سازند، سپاسگزاری نموده و از همه سروان عزیز و اصحاب رسانه استان خواهشمندم از چاپ هرگونه آگهی تبریک به اینجانب در رسانه و جریده خود جلوگیری نموده و بنده را با لطف همیشگی خویش و ارائه راهکار، همفکری و مشاوره و پیشنهاد سازنده چندان که همواره یاری کرده اند در ادامه این راه و مسئولیت خطیر با دلسوزیهای خود یاری دهند تا همه با هم شهری آباد و زیبا بسازیم.