آزمون سراسری سنجش مهارت در 600 حرفه غیرمتمرکز برگزار می شود

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون در سال جاری در 40 حرفه به صورت همسان و هماهنگ کشوری در بیش از 600 حرفه غیر متمرکز شامل بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در 14 بهمن ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.



وی اظهار داشت: دومین مرحله آزمون از آزمونهای ادواری سنجش مهارت که در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی و برای نخستین بار از طریق بکارگیری سیستم های الکترونیکی در کشور آغاز شده است ، 14 بهمن ماه در استان گلستان همزمان با سراسر کشور برگزار می شود که ثبت نام این آزمون از یکم دی ماه خواهد بود .

جلالی درخصوص شیوه اجرای آزمون ادواری سنجش مهارت و نحوه ثبت نام متقاضیان افزود : برای ثبت نام این آزمون ، دفترچه واحد طراحی شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد می توانند از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir در حرفه موردنظر ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: ثبت نام اینترنتی دومین آزمون ادواری متقاضیان سنجش مهارت از ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه یکم دی ماه آغاز و تا ساعت 24 روز شنبه دهم این ماه ادامه خواهد یافت.

