19 هزار پروانه مهارت برای کارگران صنعت ساختمان استان البرز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز در این زمینه از صدور 18 هزار و 992 پروانه مهارت برای کارگران صنعت ساختمان استان البرز خبر داد.

محمدرضا زیدی با اشاره به تعداد پروانه های مهارت صادر شده برای کارگران صنعت ساختمان افزود: تاکنون 337 گواهینامه مهارت نیز در حرفه های مربوطه دیگر صادر شده است.

این مسئول عنوان کرد: این گواهینامه ها در حرفه هایی از قبیل بنای سفت کار درجه 1 و کمک بنای سفت کاردرجه 2 صادر شده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی استان البرز اظهار داشت: حرفه های کمک سنگ کار درجه 2 و کمک نقاش درجه 2 ، دیگر موارد در این زمینه است.

وی اضافه کرد: 30هزار نفر متقاضی شرکت در آزمون کارگران صنعت ساختمان در خرداد ماه سال جاری جهت دریافت پروانه مهارت ثبت نام کرده اند.

این مسئول یادآور شد: این آزمونها در 17 رشته مرتبط با صنعت ساختمان و با همکاری کارشناسان و آزمونگران اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز تا کنون در حال برگزاری بوده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی استان البرز افزود: این امر ادامه دارد و در ابتدای بهمن سال جاری پایان خواهد یافت.