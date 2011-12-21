مجهزترین مرکز پزشکی هسته ای کشور در مشهد راه اندازی می شود

سعید عبدالحسینی در حاشیه اختتامیه همایش گردشگری سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طرح توسعه‌ بیمارستان رضوی در مجاورت این بیمارستان واقع شده و با افتتاح آن 220 تخت به ظرفیت این بیمارستان اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح توسعه‌ این بیمارستان که مجهز به پیشرفته ‌ترین تجهیزات روز دنیا ست هم اکنون در حال اجرا است و سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در این طرح توسعه ای علاوه بر مرکز پزشکی هسته ای راه اندازی بخش گردشگری سلامت نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این مسئول با اشاره به امکانات و تجهیزات بیمارستان رضوی در بحث جذب گردشگران و گفت: کشور ایران در بحث درمان بیمارانی که به عنوان گردشگر سلامت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند از موفق‌ترین کشورها بوده و از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در زمینه درمان است.

وی هدف از کنگره گردشگری سلامت را نیز توسعه همکاری‌های پزشکی و گردشگری میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی دانست و اظهار داشت: در این کنفرانس که با حضور 300 نفر از فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان بهداشت، گردشگری و بیمه‌های درمانی در بخش گردشگری سلامت از 57 کشور برگزاری شد تفاهم نامه‌ای بر اساس تبادل بیماران در کشورهای اسلامی امضا و در آینده اجرایی خواهد شد.