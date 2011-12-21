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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

عبدالحسینی به مهر خبر داد:

مجهزترین مرکز پزشکی هسته ای کشور در مشهد راه اندازی می شود

مجهزترین مرکز پزشکی هسته ای کشور در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان رضوی از راه اندازی مجهزترین مرکز پزشکی هسته‌ای کشور در ساختمان جدید این بیمارستان در مشهد خبر داد.

سعید عبدالحسینی در حاشیه اختتامیه همایش گردشگری سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طرح توسعه‌ بیمارستان رضوی در مجاورت این بیمارستان واقع شده و با افتتاح آن 220 تخت به ظرفیت این بیمارستان اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح توسعه‌ این بیمارستان که مجهز به پیشرفته ‌ترین تجهیزات روز دنیا ست هم اکنون در حال اجرا است و سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در این طرح توسعه ای علاوه بر مرکز پزشکی هسته ای راه اندازی بخش گردشگری سلامت نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این مسئول با اشاره به امکانات و تجهیزات بیمارستان رضوی در بحث جذب گردشگران و گفت: کشور ایران در بحث درمان بیمارانی که به عنوان گردشگر سلامت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند از موفق‌ترین کشورها بوده و از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در زمینه درمان است.

وی هدف از کنگره گردشگری سلامت را نیز توسعه همکاری‌های پزشکی و گردشگری میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی دانست و اظهار داشت: در این کنفرانس که با حضور 300 نفر از فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان بهداشت، گردشگری و بیمه‌های درمانی در بخش گردشگری سلامت از 57 کشور برگزاری شد تفاهم نامه‌ای بر اساس تبادل بیماران در کشورهای اسلامی امضا و در آینده اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1489733

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