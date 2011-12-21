مدیران جدید شهرداری شهرکرد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم شهردار شهرکرد محمدرضا امیدی با حفظ سمت مسئولیت روابط عمومی به عنوان سرپرست جدید سازمان رفاهی، تفریحی این شهرداری منصوب و از زحمات حمید مهدیان دهکردی سرپرست سابق تقدیر شد.

همچنین با صدور حکمی، علی بابایی به سمت سرپرست جدید سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه معرفی شد و از تلاشهای لهراسب علی پور سرپرست پیشین تجلیل به عمل آمد.

مجید علی پور طی حکمی نیز به سمت مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد منصوب و از خدمات سرپرست سابق علی اکبر معتمدی قدردانی شد.

در حکم جداگانه ای نیز از سوی شهردار شهرکرد، مهر علی اسکندی به عنوان سرپرست جدید سازمان تاکسیرانی این شهرداری انتخاب و از زحمات بهمن صفرزاده سرپرست قبلی تجلیل گردید.

در حکمی دیگر حیدر نادری به عنوان سرپرست ناحیه یک شهرداری شهرکرد معرفی و عزت الله آزاد نیز به سمت سرپرست ناحیه 2 این شهرداری منصوب شد.

برهمین اساس طی احکامی جداگانه محمدرضا محمدیان و اسماعیل زماندوست به ترتیب به سمت مسئولان واحدهای امانی، پیمانی و اداره حسابداری شهرداری شهرکرد منصوب شدند.

همچنین داود شکوهیده نیز با صدور حکم شهردار شهرکرد به عنوان مسئول واحد اجرائیات شهرداری انتخاب شد.

در احکام ابلاغ نورالله غلامیان دهکردی به مدیران جدید شهرداری شهرکرد بر لزوم همکاری متقابل با مسئولان محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد بارعایت کامل قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات مربوط در جهت حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص شهروندان نیز تاکید شده است.