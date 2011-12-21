محور سفر چهارم رئیس جمهور به ورامین تکمیل پروژه های نیمه تمام است

سید جمال جلیلی در حاشیه سفر چهارم رئیس جمهور به شهرستان ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در دولت نهم و دهم طعم خوش خدمت رسانی را احساس کرده اند و با اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، ‌این خدمت رسانی تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان ورامین برکات زیادی را با خود به همراه داشته است، گفت: سفرهای استانی هیئت دولت به مناطق، مردم را برای محقق شدن خواسته های خود امیدوار می کند.

مطابله اصلی مردم تکمیل پروژه های عقب مانده است

این مسئول با بیان اینکه مطابله اصلی مردم تکمیل پروژه های عقب مانده است، ادامه داد: اتمام پروژه های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم هیئت دولت به شهرستان ورامین اصلی ترین مطالبه مردم است و در این سفر خواستارند که دولت به این خواسته ها جامه عمل بپوشاند.

وی یادآور شد: حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت در شهرستان ورامین، روند اجرای پروژه ها را تسریع بخشیده و کاستیهای شهرستان را رفع می کند.

جلیلی افزود:حضور رئیس جمهوری در شهرستان ورامین علاوه بر ایحاد شور و نشاط در بین اقشار مختلف جامعه باعث می شود تا برخی از پروژهای ناتمام تعیین تکلیف شده و روند اجرای آن با سرعت بیشتری از سرگرفته شود.

وی گفت: مصوبات سفرهای گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت در شهرستان ورامین باعث شده تا روند اجرای پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

مترو و تأمین آب شرب و زراعی از پروژه های ناتمام هستند

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ورامین افزود: برخی از مصوبات دوره های گذشته نظیر احداث مترو، تأمین آب زراعی و شرب شهرستان، ایجاد مرکز صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران و احداث پروژه های ورزشی در این شهرستان ناتمام باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه امیداست با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت روند اجرایی پروژه ها با سرعت بیشتری همراه باشد، عنوان کرد: پیگیری مصوبات نیمه تمام و تهیه راه کارهای تکمیل آنها برای مردم و مسئولان شهرستان از اهمیت زیادی برخوردار است که انتظار می رود دولت در سفر چهارم راهکار مناسبی برای اتمام پروژه ها تعریف کند.