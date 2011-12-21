راننده محموله غیرمجاز قند دستگیر شد

به گزارش پایگاه خبری پلیس، در پی ارجاع یک فقره نیابت قضایی مبنی بر کلاهبرداری و خیانت در امانت، از مراجع قضایی شهرستان "سیمینه" شهرستان آذربایجان غربی به پلیس آگاهی کرمانشاه، پیگیری پرونده در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی، جعل و کلاهبرداری آن پلیس قرار گرفت.

بنا براین گزارش، تحقیقات به عمل آمده حاکی از آن بود، 2 متهم تحت تعقیب پرونده که راننده و سرنشین یک دستگاه کامیون بوده اند، 17 تن قند را از یکی از کارخانه های قند شهرستان "سیمینه" به مقصد کرمانشاه بارگیری کرده اند، اما به جای تحویل محموله به صاحب بار، آنرا به نفع خود در بازار به فروش رسانده اند.

سرانجام با کار اطلاعاتی گسترده و مستمر ماموران پلیس آگاهی کرمانشاه، محل سکونت یکی از متهمان پرونده در یکی از محلات جنوبی شهر کرمانشاه شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

این گزارش حاکی از آن است که متهم در بازجویی های انجام شده صراحتا به بزه انتسابی اعتراف کرده است.

