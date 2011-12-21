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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

پیشکسوتان و محققان برتر موسسه رازی تجلیل شدند

پیشکسوتان و محققان برتر موسسه رازی تجلیل شدند

کرج - خبرگزاری مهر: پسکسوتان، محققان و پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با همکاری این موسسه تجلیل و تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از پیشکسوتان، محققان و پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در این موسسه برگزار شد.

مراسم تقدیر از پیشکسوتان، محققان و پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش انجام شده است.

این مراسم در سالن آمفی تئاتر مرحوم پرفسور میر شمسی موسسه رازی برگزار شد و جمعی از محققان و پژوهشگران و پیشکسوتان این موسسه در مراسم یادشده حضور داشتند.

مراسم تقدیر از پیشکسوتان، محققان و پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی همچنین با حضور مسئولان ذیربط از جمله هادی فامیل قدکچی رئیس موسسه رازی برگزار شده است.

جمعی از پیشکسوتان، روسای سابق موسسه و جمعی از همکاران موسسه رازی از دیگر شرکت کنندگان در مراسم تقدیر و تجلیل یادشده بوده اند.

در این مراسم به 32 نفر از پیشکسوتان، محققان و پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی لوح تقدیر داده شده است.

رونمایی از آرم ثبت شده موسسه تحقیقات و اکسن و سرم سازی رازی از دیگر بخشهای این برنامه بوده است.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است.

کد مطلب 1489745

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