12 هزار واحد مسکن مهر در گرگان ساخته می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو سایت راه آهن و زیتون ( سعدآباد ) برای محلهای ساخت مسکن مهر گرگان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حدود چهار هزار و 200 واحد آن تا شهریور 1391 به مرحله بهره برداری و امکان سکونت خواهند رسید.

وی عنوان کرد: درخصوص مسکن مهر گرگان از ابتدای سال 87 مشکلاتی اعم از مدیریتی و اجرایی در خصوص تعاونی ها و پیمانکاران وجود داشته است که اکثر موانع و مشکلات این پروژه مهم رفع شده است.

دادبود ادامه داد: درشهر گرگان ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه مسکن فعال و با استقبال خوب مردم مواجه شده است.