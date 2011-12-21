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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

دادبود به مهر خبر داد:

12 هزار واحد مسکن مهر در گرگان ساخته می شود

12 هزار واحد مسکن مهر در گرگان ساخته می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: طبق آمار درمجموع 12 هزار و 491 واحد مسکونی در بخش خصوصی و دولتی در مرکز استان در حال ساخت است.

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو سایت راه آهن و زیتون ( سعدآباد ) برای محلهای ساخت مسکن مهر گرگان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حدود چهار هزار و 200 واحد آن تا شهریور 1391 به مرحله بهره برداری و امکان سکونت خواهند رسید.

وی عنوان کرد: درخصوص مسکن مهر گرگان از ابتدای سال 87 مشکلاتی اعم از مدیریتی و اجرایی در خصوص تعاونی ها و پیمانکاران وجود داشته است که اکثر موانع و مشکلات این پروژه مهم رفع شده است.

دادبود ادامه داد: درشهر گرگان ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه مسکن فعال و با استقبال خوب مردم مواجه شده است.
کد مطلب 1489748

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