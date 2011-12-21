سه دفتر پیشخوان دولت در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلزاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان ثبت احوال از سازمان های پیشرو در خصوص واگذاری امور به بخش غیردولتی است اظهار داشت: در این دفاتر 11 نوع از خدمات ثبت احوال ارائه می شود.

وی تصریح کرد: در این دفاتر تنها خدمات صدور شناسنامه و اعلام وفات انجام نمی شود.

گلزای اضافه کرد: تا سه ماه اول سال 91 تعداد دفاتر پیشخوان دولت که از سازمان ثبت احوال مجوز می گیرند در استان به هشت دفتر افزایش پیدا می کند.

وی به پایگاه های اطلاعات جمعیتی استان نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون 14 نقطه در استان به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور متصل هستند و به محض دریافت اطلاعات هویتی در این پایگاه اطلاعات بار گذاری می شوند.

این مسئول از اتصال چهار نقطه به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور نیز خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال جاری سه نقطه حصار گرمخان، لوجلی، قاضی و پیش قلعه به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور متصل می شوند.