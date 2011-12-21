افزایش نظارت در ادارات عرصه را برای خطا تنگ می کند

به گزارش خبر گزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع مدیر کل و معاونین اداره کل مالیاتی استان کرمان گفت: هر چه مدیران از حاشیه های منفی دور باشند جامعه سالم تر و به رشد و بالندگی نزدیکتر خواهد بود.

حجت الاسلام توکلی ادامه داد: نباید اجازه داد اداراتی همچون اداره کل مالیاتی که یک نوع مدیریت برای جامعه اعمال می کنند اسیر حاشیه ها شده و از وظایف اصلی خود مغفول بمانند.

وی ممیزی و کار هیئت های حل اختلاف در امور مالیاتی را یک نوع قضاوت دانست و اظهار داشت: این کار، فعالیتی شبیه به قضاوت است و فرد باید با یادآوری آخرت و توجه به مصالح طرفین تصمیمی بر مبنای عدالت اتخاذ کند.

این مسئول یادآور شد: مؤدی مالیاتی یک متهم نیست بلکه یک شهروند محترم است که قانون برای او یک تکلیف مشخص کرده و باید او را به سمت انجام احسن تکلیف رهنمون ساخت.

وی تاکید کرد: در هیئتها باید راه را بر نفوذ صاحبان زر و زور و نفوذ بست و کار را بر مبنای عدالت و با رعایت انصاف پیش برد.

حجت الاسلام توکلی گفت: با فراهم آوردن فرصت صحبت و دفاع مؤدی مالیاتی در هیئت، باید برنامه ی محاسبه و اخذ مالیات ها به سمتی حرکت کند که مردم با فراغ بال و رضایت خاطر مالیات خود را پرداخت کنند.

وی با تکیه بر اهمیت نظارت در سیره معصومین علیهم السلام تقویت این امر را خواستار شد و اظهار داشت: با تقویت نظارت، عرصه برای خطا و لغزش محدود و دقت عمل و انضباط کاری نیز بیشتر می شود.

مدیرکل اداره مالیاتی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: با اجرای کامل نظام مکانیزه مالیاتی دیگر هیچگونه مراجعه به این اداره کل را نخواهیم داشت و همه مراحل به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد علی حقیقی ادامه داد: پس از هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون نظام مالیاتی جدید، تحقق تحول نظام اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در قانون جدید راه های مبارزه با پولشویی نیز بررسی شده است.

