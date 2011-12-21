۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

مرادی در گفتگو با مهر:

عمر متوسط ناوگان راهسازی در خراسان شمالی بالاتر از استاندارد است

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ماشین آلات اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی با اشاره به پیر بودن ناوگان راهسازی استان، گفت: سن متوسط ماشین آلات راهداری این استان 3.5 سال از استاندارد تعریف شده بالاتر است.

کامران مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم اینکه سن ناوگان راهداری در این استان به نسبت میانگین کشوری در جایگاه مطلوبی قرار دارد و جوان است با این حال 3.5 سال ناوگان راهداری پیر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سن ناوگان راهداری و راهسازی در خراسان شمالی 18.5 سال است، تصریح کرد: حداکثر سن ناوگان در حوزه راه و ترابری باید 15 سال باشد.

وی افزود: سن ناوگان راهسازی استان به نسبت سال 83 که از استان خراسان بزرگ جدا شد 11 سال جوان شده است.
 
هم اکنون 51 دستگاه خودرو سبک 97 دستگاه انواع ماشین آلات نیمه سنگین و 96 دستگاه ماشین آلان سنگین در ناوگان راهسازی در محورها و راهدارخانه های خراسان شمالی مستقر هستند.
 
مرادی تعداد خودروهای خراسان شمالی را 244 دستگاه ذکر کرد و گفت: وضعیت مطلوب برای این بخش داشتن 700 خودرو است.
