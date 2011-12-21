عمر متوسط ناوگان راهسازی در خراسان شمالی بالاتر از استاندارد است

کامران مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم اینکه سن ناوگان راهداری در این استان به نسبت میانگین کشوری در جایگاه مطلوبی قرار دارد و جوان است با این حال 3.5 سال ناوگان راهداری پیر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سن ناوگان راهداری و راهسازی در خراسان شمالی 18.5 سال است، تصریح کرد: حداکثر سن ناوگان در حوزه راه و ترابری باید 15 سال باشد.

وی افزود: سن ناوگان راهسازی استان به نسبت سال 83 که از استان خراسان بزرگ جدا شد 11 سال جوان شده است.

هم اکنون 51 دستگاه خودرو سبک 97 دستگاه انواع ماشین آلات نیمه سنگین و 96 دستگاه ماشین آلان سنگین در ناوگان راهسازی در محورها و راهدارخانه های خراسان شمالی مستقر هستند.

مرادی تعداد خودروهای خراسان شمالی را 244 دستگاه ذکر کرد و گفت: وضعیت مطلوب برای این بخش داشتن 700 خودرو است.