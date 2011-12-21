تعطیلی دو روزه کارخانه ها چاره آلودگی هوای تهران نیست

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش پایداری هوا و ادامه فعالیتهای کارگاههای مترو افزود: کارگاههای مترو در زیر زمین هستند و تاثیری بر افزایش آلودگی هوا ندارند.

وی توسعه حمل و نقل عمومی را از مهمترین راه حلهای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: نمی توان کارگاههای مترو را برای کاهش آلودگی هوا تعطیل کرد. توسعه مترو یکی از راه حلهای اساسی کاهش آلودگی هوا است و تعطیلی این کارگاهها مانند این است که ما بیمارستانها را برای درمان بیماران تعطیل کنیم.

چمران افزود: به مهندسان ناظر تذکر داده شده است که در هنگام تخریب خانه ها با آپاشی از ایجاد آلاینده جلوگیری کرده همچنین کامیونهایی که مسئولیت حمل نخاله دارند باید از برزنت استفاده کنند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تصمیمهایی که برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر به گونه ای نیست که به سرعت نتیجه آن را مشاهده کرد گفت: اینگونه نیست که با یک دستورالعمل و مصوبه از فردا هوای تهران پاک شود. این تصمیم گیریهای مقطعی تنها از افزایش آلودگی هوا می کاهد.

وی با اشاره به دیدار چند روز گذشته خود با وزیر کشور افزود: پیشنهاداتی در این جلسه برای بهتر شدن و ضعیت حمل و نقل عمومی ارائه شد که امیدواریم با اجرایی شدن آن ظرفیت خطوط مترو تهران افزایش پیدا کند.

چمران ادامه داد: تعدادی از قطارهای مترو در گمرک بندرعباس است و تعدادی نیز روی آبهاست که با افزوده شدن آنها به خطوط مترو تا پایان سال حداقل 500 هزار تا یک میلیون نفر به ظرفیت جابه جایی مسافران مترو افزوده می شود.

وی تاکید کرد: در این جلسه ما با قدردانی از حمایتهای مالی دولت از توسعه مترو خواستار پرداخت باقی اعتبارات و کوتاهتر شدن زمان پرداختها شدیم.

رئیس شورای شهر تهران، توسعه مترو را از اولویتهای اصلی پایتخت دانست و گفت: جلسه دیگری در این رابطه با مسئولان دولتی برگزار می شود و در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد.

چمران تاکید کرد: چاره آلودگی هوای تهران دو سه روز تعطیلی کارگاهها و کارخانه ها نیست بلکه باید ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مترو افزایش پیدا کند تا وسایل نقلیه تک سرنشین انگیزه ای برای خروج از خانه نداشته باشند و آن وقت فرهنگ سازی نیز در این رابطه جواب می دهد.