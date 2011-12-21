خدمات زیادی پس از انقلاب در ورامین انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید‌مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار رئیس ‌جمهور با مردم شهرستان ورامین در ورزشگاه تختی افزود: در این مدت رئیس جمهور چندین سفر به ورامین داشته ‌اند و هر سفر برکاتی داشته است و امیدواریم این سفر نیز برکات خودش را داشته باشد.

وی گفت: ۱۵خرداد 42 و زمانی که احدی جرأت حرف زدن نداشت مردم غیور این خطه در راه امام قیام کرده و با پای پیاده و کفن‌پوش به سمت تهران رفته‌اند و ۱۵خرداد را در تاریخ به یادگار گذاشتند.

امام جمعه ورامین ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع) اضافه کرد: امام سجاد(ع) می‌ فرماید: بدانید به سمت خدا می‌روید و اعمال شما از خوب و بد و آنچه بشر امتحان می‌دهد ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: تقوای الهی داشته باشید و از خدای متعال بترسید و بدانید همه به سوی خدا محشور می شویم و ما در حال سفر هستیم و دنیا جایگاه ابدی ما نیست و بنابر این کاری کنید که زمانی که از دنیا می‌روید در پیشگاه خدا رو سفید باشید.

محمودی افزود: با بیان اینکه در 15 خرداد 42 مردم شهید پرور شهرستان ورامین در راه ولی فقیه خود قیام کرده‌اند.

وی بیان کرد: در روز 15 خرداد مردم غیور ورامین کفن پوش و پای پیاده به سمت تهران حرکت کرده‌اند که در این مسیر عده‌ای شهید و عده‌ای مجروح شده‌اند و این سبب شد که نام ورامین در تاریخ ثبت شوند و مردم این خطه باید قدر خودشان را بدانند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: در گذشته در این شهرستان ساواک مستقر بود اما راه درست و آب مناسبی وجود نداشت و مردم امنیت نداشته و اگر رساله امام را می دیدند، آن فرد را به سختی مجازات می ‌کردند.

وی عنوان کرد: امروز نفس آرامی می ‌کشیم، در بهشت زندگی می‌کنیم و خدا نعمت را بر ما تمام کرده است و مسائلی نیز وجود دارد که آنها را به طور مکتوب به رئیس جمهور ارائه می ‌دهیم و امید است در حد توان انجام شود.