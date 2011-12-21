  1. استانها
  2. تهران
۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

آیت الله محمودی:

خدمات زیادی پس از انقلاب در ورامین انجام شده است

خدمات زیادی پس از انقلاب در ورامین انجام شده است

ورامین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اظهار داشت: خدمات زیادی در طول دوران پیروزی انقلاب در ورامین صورت گرفته است و حال که بیش از 35 سال در این شهر بوده‌ام این خدمات را حس کرده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید‌مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار رئیس ‌جمهور با مردم  شهرستان ورامین در ورزشگاه تختی افزود: در این مدت رئیس جمهور چندین سفر به ورامین داشته ‌اند و هر سفر برکاتی داشته است و امیدواریم این سفر نیز برکات خودش را داشته باشد.

وی گفت: ۱۵خرداد 42 و زمانی که احدی جرأت حرف زدن نداشت مردم غیور این خطه در راه امام قیام کرده و با پای پیاده و کفن‌پوش به سمت تهران رفته‌اند و ۱۵خرداد را در تاریخ به یادگار گذاشتند.

امام جمعه ورامین ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع) اضافه کرد: امام سجاد(ع) می‌ فرماید: بدانید به سمت خدا می‌روید و اعمال شما از خوب و بد و آنچه بشر امتحان می‌دهد ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: تقوای الهی داشته باشید و از خدای متعال بترسید و بدانید همه به سوی خدا محشور می شویم و ما در حال سفر هستیم و دنیا جایگاه ابدی ما نیست و بنابر این کاری کنید که زمانی که از دنیا می‌روید در پیشگاه خدا رو سفید باشید.

محمودی افزود: با بیان اینکه در 15 خرداد 42 مردم شهید پرور شهرستان ورامین در راه ولی فقیه خود قیام کرده‌اند.

وی بیان کرد: در روز 15 خرداد مردم غیور ورامین کفن پوش و پای پیاده به سمت تهران حرکت کرده‌اند که در این مسیر عده‌ای شهید و عده‌ای مجروح شده‌اند و این سبب شد که نام ورامین در تاریخ ثبت شوند و مردم این خطه باید قدر خودشان را بدانند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: در گذشته در این شهرستان ساواک مستقر بود اما راه درست و آب مناسبی وجود نداشت و مردم امنیت نداشته و اگر رساله امام را می دیدند، آن فرد را به سختی مجازات می ‌کردند.

وی عنوان کرد: امروز نفس آرامی می ‌کشیم، در بهشت زندگی می‌کنیم و خدا نعمت را بر ما تمام کرده است و مسائلی نیز وجود دارد که آنها را به طور مکتوب به رئیس جمهور ارائه می ‌دهیم و امید است در حد توان انجام شود.

کد مطلب 1489759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها