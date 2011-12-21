کارگاه آموزشی کارشناسان انتخابات استانداری خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال هاشمی با بیان اینکه در قرن 21 هنوز نظام های سیاسی دیکتاتور و پادشاه محور متعددی در جهان وجود دارند، افزود: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبتنی بودن آن بر آرای مردم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با داشتن جوانان توانمند، متعهد و متخصص می توانیم مانند سایر کشورهای پیشرفته انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

مسئول آموزش ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز انتخابات را بارزترین تجلی حضور مردم در عرصه سیاست دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری و نیز تمام آحاد مردم خواستار برگزاری انتخاباتی قانونمند هستند، لذا به عنوان مجری انتخابات خود را موظف به بسترسازی برای تحقق این هدف می دانیم.

نبی پور ادامه داد: در قالب 70 ساعت آموزش مدیران و کاربران، ارتقاء سطح صحت و سلامت انتخابات، پیشگیری از وقوع تخلفات و افزایش آگاهی های آنان دنبال می شود.

وی با بیان اینکه این طرح جامع آموزشی برای اولین بار در حال اجراست، افزود: کارشناسان انفورماتیک و انتخابات استانداری خراسان رضوی و شهرستان های سبزوار، فیروزه، جوین، جغتای و خوشاب در کارگاه آموزشی منطقه دو استان واقع در شهر نیشابور آموزش خواهند دید.