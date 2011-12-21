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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

غریب آبادی در گفتگو با مهر:

ساخت یک بازارچه در گرگان به پایان رسید

ساخت یک بازارچه در گرگان به پایان رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر شهرداری منطقه یک گرگان گفت: کار احداث بازارچه خیابان علی محمدی جنب سالن کشتی به اتمام رسید.

بهرام غریب آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بازاچه با چهار باب غرفه که مساحت هرکدام نیز 24 متر مربع است با صرف هزینه ای بالغ بر 480 میلیون ریال احداث شد.

وی خدمات رسانی بهتر و دسترسی آسانتر شهروندان را از جمله اهداف ساخت این بازراچه اعلام کرد.

مدیر شهرداری منطقه یک از اتمام فاز نخست پارک خطی گلها خبر داد.

غریب آبادی بیان داشت: مساحت این پارک شش هزار متر مربع بوده و در مدت هشت ماه با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون ریال فاز اول آن به اتمام رسید و فاز دوم و تکمیلی نیز اجرایی شد.

وی هدف از احداث این پارک را کمک به زیبایی محیط و سالم سازی اطراف رودخانه و همچنین رفاه حال شهروندان عنوان کرد. 
کد مطلب 1489766

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