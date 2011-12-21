مسابقات بسکتبال محلات مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد، در مسابقات بسکتبال که با همکاری آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد برگزار شد، در رده سنی نونهالان تیم جوان از منطقه 10 به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های مدیار شرق از منطقه 9 و شهید باهنر از منطقه ثامن به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در رده نوجوانان این مسابقات نیز تیم مدیار شرق 2 از منطقه 9 با غلبه بر تیم جوان یک از منطقه 10 به مقام قهرمانی رسید و تیم شهید باهنر3 از منطقه ثامن به مقام سوم دست یافت.

در رده سنی جوانان نیز تیم کوروش از منطقه 11 اول شد و تیم‌های پیشتاز از منطقه 2 و ثامن از منطقه 11 به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

گفتنی است، در این رقابت‌ها 178 نفر در قالب 41 تیم حضور داشتند که در مرحله مقدماتی این رقابت ها پس از برگزاری 526 بازی، تیم‌های برتر هر منطقه شناسایی و به مرحله شهری راه یافتند.